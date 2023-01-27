«Зенит» не получал предложений от «Бешикташа» по Барриосу

Петербургский «Зенит» не получал официальных предложений от стамбульского «Бешикташа» по трансферу колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом стало известно журналистам «Спорт-экспресса».

29-летний опорник выступает за «сине-бело-голубых» с февраля 2019 года. Его трудовое соглашение с петербургским клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферный ценник Вильмара составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги колумбиец принял участие в 17 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.