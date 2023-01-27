«Химки» арендовали Кобесова у «Пари НН»

Полузащитник Давид Кобесов перебрался из «Пари НН» в подмосковные «Химки».

Официальный телеграм-канал нижегородского клуба сообщил, что 23-летний хавбек будет выступать за подопечных Спартака Гогниева на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Кобесов принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и двух встречах Фонбет Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор игрока с «Пари НН» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 350 тысяч евро.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков.