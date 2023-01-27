Дзюбу хотели пригласить в Андорру

Российский футбольный специалист Дмитрий Черышев, который занимает пост главного тренера клуба «Санто-Колома» (Андорра), рассказал о том, что хотел пригласить в свою команду экс-нападающего «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Я сыну говорил: «Дай телефон Артёма, приглашу в свою команду». Но я как раз прочитал, что он начал переговоры с «Пари НН». Сравнивать чемпионаты России и Андорры в таком случае неправильно», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В настоящий момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в пяти поединках турецкой Суперлиги и отметился одним забитым мячом.