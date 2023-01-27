Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Месси покинет «ПСЖ», ультиматум Роналду, и Россия вернётся в УЕФА – в главных слухах недели рубрика

27 Января 2023 • 12:39 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее ждёт Лионеля Месси, какой ультиматум Криштиану Роналду ставил своему агенту, и какую позицию в отношении России занимает УЕФА. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси покинет «ПСЖ»

Лионель Месси по обыкновению был одним из главных героев футбольных слухов на неделе. Болельщики активно обсуждали информацию о том, что аргентинский форвард передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после успешного чемпионата мира.

Впрочем, позже другие СМИ назвали эти сообщения неправдивыми. Напротив, Месси якобы должен подписать новый контракт с «ПСЖ» и остаться во Франции как минимум на два года. Лео настроен продолжать выступать в Европе на высоком уровне. Среди прочего, он хочет побить рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов. Сейчас у Месси на 11 голов меньше. Кто знает, где правда? Быть может, Лионель на самом деле покинет Париж в конце сезона…

Также на неделе в прессе проскакивала информация о том, что Лионель Месси не вернётся в «Барселону» будущим летом. Аргентинец якобы до сих пор обижен на каталонский клуб из-за ситуации со своим уходом полтора года назад.

 

Дзюба возвращается в РПЛ

В последние дни многое было сказано о вероятном возвращении Артёма Дзюбы в Премьер-лигу России. 34-летний нападающий якобы договорился с «Пари НН». Проскакивала даже информация о том, что контракт уже подписан. По слухам, за вторую часть сезона в Нижнем Новгороде Дзюба заработает 12 миллионов рублей. За счёт бонусных выплат заработок известного нападающего может вырасти.

 

«Реал» подпишет Мбаппе при одном условии

В прошлом году Килиан Мбаппе мог перейти в «Реал», но он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ». С тех пор слухи ходят разные. Кто-то говорит о том, что в Мадриде окончательно отказались от игрока, считая, что он использовал клуб ради подписания более щедрого контракта в Париже. Другие говорят, что «Реал» просто отложил планы по трансферу Мбаппе. На неделе в прессе появилась информация о том, что «сливочные» вернутся в борьбу за Килиана при одном условии – если он публично заявит о желании уйти из «ПСЖ».

 

Ультиматум Роналду

Слухов о Криштиану Роналду на неделе тоже появлялось немало. Сообщалось, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» звёздный португалец ставил ультиматум своему агенту Жорже Мендешу. Роналду якобы требовал трансфер в «Челси» или «Баварию» - в противном случае форвард грозился прервать трудовые отношения с агентом. Если верить слухам, то в ответ Мендеш назвал Роналду сумасшедшим. В итоге Криштиану в Европе так и не устроился. А переговоры с «Аль-Насром» вёл не агент, а менеджер игрока – Рикарду Регуфе.

Реклама


Также на неделе обсуждалась информация о том, по какой причине сорвался переход Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» летом 2021 года. «Горожане» могли подписать португальца только в случае ухода Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга. Аргентинец покинул клуб, а англичанин – нет. Как следствие, гранд АПЛ не смог заполучить Роналду.

Шума наделали и инсайды о том, что Криштиану Роналду в своё время был одержим зарплатой Лионеля Месси. На одном из мероприятий звёздный португалец даже пытался узнать оклад аргентинца у тогдашнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. Функционер якобы ответил Роналду, что Месси зарабатывает вдвое больше, чем он. В скором времени Криштиану сменил «Реал» на «Ювентус».

 

Где окажется Зидан

Зинедин Зидан в обозримом будущем не возглавит сборную Франции – контракт Дидье Дешама был продлён. Наверняка именитый француз возобновит карьеру на клубном уровне. Но где же окажется Зидан? На неделе сообщалось о том, что щедрое предложение французу сделал «Челси», который уже подыскивает замену для Грэма Поттера. Лондонцы якобы готовы платить Зинедину 50 миллионов евро в год.

В то же время на днях появлялась информация о возможном возвращении Зинедина Зидана в «Реал». Поверить в третье пришествие француза на тренерский мостик «сливочных» сложновато. Но в футболе случается всякое.

 

Россия вернётся в УЕФА

На неделе состоялась встреча между представителями РФС и УЕФА, на которой обсуждалась возможность возвращения российского футбола в международные турниры. Каких-то конкретных результатов озвучено не было – стороны продолжат контактировать и дальше. Слухи говорят о том, что УЕФА хочет вернуть Россию, но пока не знает, как это реализовать в нынешней ситуации. Поговаривают, что для начала речь может пойти о возвращении российских команд в юношеские турниры. Это может стать первым шагом.

Слухи собирал Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ РФС Зинедин Зидан УЕФА Жорже Мендеш Артём Дзюба Хосеп Бартомеу Килиан Мбаппе Главные слухи недели Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
27 Января 2023 в 14:10
Россия вернется в УЕФА,сказочники однако...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
14:07 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о «Краснодаре»: «Я перерос этот этап — и уехал»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, как относится к переходу РФС в Азию
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тавареш заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство и за победу в Кубке России
13:46 · Россия. Премьер-лига
Шмарко считает Баринова сильнейшим игроком РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - об уходе аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» может лишиться трёх легионеров
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла заявил, что игрок всем доволен в «Сан-Паулу»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шмарко назвал Джикию лучшим защитником России
13:31 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»
13:25 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Главная задача — это вернуться туда, где должен быть «Рубин»
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не получал предложений от «Бешикташа» по Барриосу
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Химки» арендовали Кобесова у «Пари НН»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о Глушакове: «Все обиды давно забыты, я уважаю Дениса»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу хотели пригласить в Андорру 1
12:41 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Я защищаю цвета «Зенита», лучшего клуба России»
Все новости
Рекомендуем