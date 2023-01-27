В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее ждёт Лионеля Месси, какой ультиматум Криштиану Роналду ставил своему агенту, и какую позицию в отношении России занимает УЕФА. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси покинет «ПСЖ»

Лионель Месси по обыкновению был одним из главных героев футбольных слухов на неделе. Болельщики активно обсуждали информацию о том, что аргентинский форвард передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после успешного чемпионата мира.

Впрочем, позже другие СМИ назвали эти сообщения неправдивыми. Напротив, Месси якобы должен подписать новый контракт с «ПСЖ» и остаться во Франции как минимум на два года. Лео настроен продолжать выступать в Европе на высоком уровне. Среди прочего, он хочет побить рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов. Сейчас у Месси на 11 голов меньше. Кто знает, где правда? Быть может, Лионель на самом деле покинет Париж в конце сезона…

Также на неделе в прессе проскакивала информация о том, что Лионель Месси не вернётся в «Барселону» будущим летом. Аргентинец якобы до сих пор обижен на каталонский клуб из-за ситуации со своим уходом полтора года назад.

Дзюба возвращается в РПЛ

В последние дни многое было сказано о вероятном возвращении Артёма Дзюбы в Премьер-лигу России. 34-летний нападающий якобы договорился с «Пари НН». Проскакивала даже информация о том, что контракт уже подписан. По слухам, за вторую часть сезона в Нижнем Новгороде Дзюба заработает 12 миллионов рублей. За счёт бонусных выплат заработок известного нападающего может вырасти.

«Реал» подпишет Мбаппе при одном условии

В прошлом году Килиан Мбаппе мог перейти в «Реал», но он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ». С тех пор слухи ходят разные. Кто-то говорит о том, что в Мадриде окончательно отказались от игрока, считая, что он использовал клуб ради подписания более щедрого контракта в Париже. Другие говорят, что «Реал» просто отложил планы по трансферу Мбаппе. На неделе в прессе появилась информация о том, что «сливочные» вернутся в борьбу за Килиана при одном условии – если он публично заявит о желании уйти из «ПСЖ».

Ультиматум Роналду

Слухов о Криштиану Роналду на неделе тоже появлялось немало. Сообщалось, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» звёздный португалец ставил ультиматум своему агенту Жорже Мендешу. Роналду якобы требовал трансфер в «Челси» или «Баварию» - в противном случае форвард грозился прервать трудовые отношения с агентом. Если верить слухам, то в ответ Мендеш назвал Роналду сумасшедшим. В итоге Криштиану в Европе так и не устроился. А переговоры с «Аль-Насром» вёл не агент, а менеджер игрока – Рикарду Регуфе.

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Также на неделе обсуждалась информация о том, по какой причине сорвался переход Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» летом 2021 года. «Горожане» могли подписать португальца только в случае ухода Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга. Аргентинец покинул клуб, а англичанин – нет. Как следствие, гранд АПЛ не смог заполучить Роналду.

Шума наделали и инсайды о том, что Криштиану Роналду в своё время был одержим зарплатой Лионеля Месси. На одном из мероприятий звёздный португалец даже пытался узнать оклад аргентинца у тогдашнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. Функционер якобы ответил Роналду, что Месси зарабатывает вдвое больше, чем он. В скором времени Криштиану сменил «Реал» на «Ювентус».

Где окажется Зидан

Зинедин Зидан в обозримом будущем не возглавит сборную Франции – контракт Дидье Дешама был продлён. Наверняка именитый француз возобновит карьеру на клубном уровне. Но где же окажется Зидан? На неделе сообщалось о том, что щедрое предложение французу сделал «Челси», который уже подыскивает замену для Грэма Поттера. Лондонцы якобы готовы платить Зинедину 50 миллионов евро в год.

В то же время на днях появлялась информация о возможном возвращении Зинедина Зидана в «Реал». Поверить в третье пришествие француза на тренерский мостик «сливочных» сложновато. Но в футболе случается всякое.

Россия вернётся в УЕФА

На неделе состоялась встреча между представителями РФС и УЕФА, на которой обсуждалась возможность возвращения российского футбола в международные турниры. Каких-то конкретных результатов озвучено не было – стороны продолжат контактировать и дальше. Слухи говорят о том, что УЕФА хочет вернуть Россию, но пока не знает, как это реализовать в нынешней ситуации. Поговаривают, что для начала речь может пойти о возвращении российских команд в юношеские турниры. Это может стать первым шагом.

Слухи собирал Александр Тихий.