Малафеев оценил трансфер Хайкина в Англию

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался насчет перехода соотечественника Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Положительно оцениваю переход Никиты в английский футбол. Хайкин - вратарь хорошего уровня с опытом в Европе. Вряд ли он потеряется на уровне Чемпионшипа в крепкой команде», - передает слова Малафеева издание «Чемпионат».

27-летний россиянин пополнил ряды «Бристоль Сити» 25 января. Хайкин подписал с английским клубом контракт до завершения нынешнего сезона.

Предыдущим местом работы Никиты был «Будё-Глимт». Цвета норвежского клуба он защищал с 2019 по 2022 год.