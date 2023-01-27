Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев оценил трансфер Хайкина в Англию

27 Января 2023 • 12:33 Комментировать

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался насчет перехода соотечественника Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Положительно оцениваю переход Никиты в английский футбол. Хайкин - вратарь хорошего уровня с опытом в Европе. Вряд ли он потеряется на уровне Чемпионшипа в крепкой команде», - передает слова Малафеева издание «Чемпионат».

27-летний россиянин пополнил ряды «Бристоль Сити» 25 января. Хайкин подписал с английским клубом контракт до завершения нынешнего сезона.

Предыдущим местом работы Никиты был «Будё-Глимт». Цвета норвежского клуба он защищал с 2019 по 2022 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев Бристоль Сити Никита Хайкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Орлов назвал двух лучших тренеров в истории российского футбола
14:07 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о «Краснодаре»: «Я перерос этот этап — и уехал»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, как относится к переходу РФС в Азию
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тавареш заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство и за победу в Кубке России
13:46 · Россия. Премьер-лига
Шмарко считает Баринова сильнейшим игроком РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - об уходе аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» может лишиться трёх легионеров
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла заявил, что игрок всем доволен в «Сан-Паулу»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шмарко назвал Джикию лучшим защитником России
13:31 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»
13:25 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Главная задача — это вернуться туда, где должен быть «Рубин»
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не получал предложений от «Бешикташа» по Барриосу
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Химки» арендовали Кобесова у «Пари НН»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о Глушакове: «Все обиды давно забыты, я уважаю Дениса»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу хотели пригласить в Андорру 1
Все новости
Рекомендуем