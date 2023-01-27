Сычевой выбрал номер в «Крыльях Советов»

Центрфорвард Владимир Сычевой, перешедший этой зимой в самарские «Крылья Советов», определился с игровым номером в новом коллективе. Как сообщается на официальном сайте клуба, 26-летний футболист будет выступать под «девяткой».

Напомним, что первую половину сезона Сычевой провел за «Оренбург». Владимир принял участие в 15 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей.

После 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 20 баллов и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.