Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 22-летнему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны ряда европейских клубов.

- Я не знаю, насколько это правда или неправда. Вообще, конечно, сейчас на любое предложение из Европы надо соглашаться, сразу собираться и ехать. А получится у него или не получится, это уже всё от Сперцяна самого зависит. У Головина получилось, у Алексея Миранчука получается – так почему у Сперцяна не получится? Он молодой пацан, который, в принципе, быстро всё схватывает. Я думаю, тут никакой проблемы у него не должно быть.