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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «У Головина получилось, у Миранчука получается – так почему у Сперцяна не получится?» эксклюзив

27 Января 2023 • 10:48 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 22-летнему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны ряда европейских клубов.

- Я не знаю, насколько это правда или неправда. Вообще, конечно, сейчас на любое предложение из Европы надо соглашаться, сразу собираться и ехать. А получится у него или не получится, это уже всё от Сперцяна самого зависит. У Головина получилось, у Алексея Миранчука получается – так почему у Сперцяна не получится? Он молодой пацан, который, в принципе, быстро всё схватывает. Я думаю, тут никакой проблемы у него не должно быть.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ Эдуард Сперцян
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Комментарии (1)
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One Live
27 Января 2023 в 11:05
не получится, так как никто Европе не знает кто это)
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