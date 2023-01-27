Ари: «РПЛ — четвёртая лига мира по уровню футбола»

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари поделился мнением о будущем российского футбола и сказал, какое место в его личном рейтинге европейских лиг занимает РПЛ.

Бразилец признался, что удивлён решением УЕФА не возвращать российские команды в международные турниры. При этом Ари сомневается в том, что легионеры покинут РПЛ, так как зарабатывают в нашей стране большие деньги, выступая за топовые клубы.

«Лично для меня лучшая лига в мире — АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Ла Лига, РПЛ и Эредивизия. Чемпионат России — четвёртая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будет только процветать, нужно немного подождать», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Напомним, что последним клубом Ари в России был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.