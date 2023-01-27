Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «РПЛ — четвёртая лига мира по уровню футбола»

27 Января 2023 • 09:56 Комментировать (2)
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари поделился мнением о будущем российского футбола и сказал, какое место в его личном рейтинге европейских лиг занимает РПЛ.

Бразилец признался, что удивлён решением УЕФА не возвращать российские команды в международные турниры. При этом Ари сомневается в том, что легионеры покинут РПЛ, так как зарабатывают в нашей стране большие деньги, выступая за топовые клубы.

«Лично для меня лучшая лига в мире — АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Ла Лига, РПЛ и Эредивизия. Чемпионат России — четвёртая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будет только процветать, нужно немного подождать», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Напомним, что последним клубом Ари в России был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ари УЕФА РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Evgen 86
27 Января 2023 в 10:01
Ари явно перебрал с запрещёнными препаратами. Уровень РПЛ такой что в лучшем случае в десятку входим клубного футбола
sem ~KU~777-!
27 Января 2023 в 10:17
Ари, он что принимал дозу, не слышал. Не хороший мальчик.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
11:21 · Россия. Премьер-лига
Глушаков назвал причину конфликтов, возникавших в «Спартаке» Карреры
10:55 · Россия. Премьер-лига
Тавареш: «В России хорошая лига для того, чтобы получать удовольствие от футбола»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Пока Абаскаль сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «С Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее, появятся околофутбольные темы» 1
09:56 · Россия. Премьер-лига
Ари: «РПЛ — четвёртая лига мира по уровню футбола» 2
09:39 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о Ганчаренко: «Говорит всё в лицо, ничего не скрывает»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Зенит заслуженно выглядит лидером РПЛ»
00:17 · ФНЛ-2. Группа 1
Бут рассказал об интенсивности тренировок Зырянова в «Черноморце»
00:14 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «РФС должен постоянно напоминать УЕФА о себе»
00:02 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Промес получил необходимые нагрузки»
26 Января
23:13 · Россия. Премьер-лига
Быстров – о Дзюбе: «Бомба замедленного действия» 1
23:02 · Россия. Премьер-лига
Газизов – о Федуне: «Компромисс там один: «Пошёл на три буквы» 1
22:49 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Больше всего со мной общался на первых порах Малком»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Дзюба будет мотивирован на матч против «Зенита», если перейдёт в «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем