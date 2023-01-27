Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил эксперимент с введением белых карточек для поощрения футболисток в женском чемпионате Португалии.

- Белые карточки – очередная чушь, которая будет тормозить футбол. В судейском комитете ФИФА больше всего членов из Англии. Туда разные национальные федерации футбола присылают свои предложения о нововведениях. Я был международником и знаю, какова эта процедура. И больше всего новшества любят итальянцы. Вот ВАР сейчас показывает свою несостоятельность, а белые карточки для чего нужны? Футбол сейчас уже полушоу, а хотят сделать из него полностью шоу. Ну тогда разделили бы одну карточку на три части с жёлтым, красным и белым цветами, а судья указывал бы на одну из этих частей.