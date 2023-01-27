Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил своё мнение насчёт возможности перехода полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в ПСВ, «Лацио» или «Вильярреал».

- Я не думаю, что эти клубы предложат такую сумму, после которой Сергей Николаевич Галицкий скажет: «Вау, трансфер сделан!» – и продаст главный актив клуба, воспитанника своей академии. «Краснодар» один раз обжёгся на таком, когда были заманчивые предложения по Магомеду-Шапи Сулейманову, и шли разговоры о продаже его за 20 миллионов евро, за 30 миллионов евро. В итоге, сами знаете, что из этого получилось. У Сперцяна сейчас в плане перехода в европейский клуб есть небольшое преимущество по сравнению с футболистами с только российским паспортом, поскольку он задействован в официальных матчах за свою сборную. В связи с обстановкой в мире я не думаю, что в нынешнее время европейские клубы пристально следят за российским чемпионатом. Но Сперцян может показать свой уровень в сборной Армении, за матчами которой многие за рубежом будут наблюдать. Тогда, я думаю, «Краснодару» поступят по поводу Сперцяна более заманчивые предложения. Из тех клубов, которые вы назвали, тот вариант, который, на мой взгляд, устроил бы и Сперцяна, и клуб, – это ПСВ. В чемпионате Нидерландов команды показывают атакующий стиль, там забивается много голов, и там Сперцян в ближайшее время чувствовал бы себя более комфортно, чем в Италии и Испании, где поначалу ему было бы немножко тяжеловато. А ПСВ, я считаю, стал бы трамплином для дальнейшего перехода Сперцяна в более сильный европейский клуб.