Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность, что полузащитник Денис Глушаков, отмечающий сегодня своё 36-летие, подпишет контракт с «Пари НН», где он сейчас тренируется.

- Моё мнение: своего последнего слова Глушаков ещё не сказал. Он находится в той поре, когда ещё кайфует от футбола, здорово двигается на поле, хорошо ведёт игру и руководит её нитями, выделяется пониманием футбола. Это человек, который строит игру вокруг себя и помогает другим ребятам, рядом с таким футболистом быстрее растёт молодёжь. Он отрабатывает назад и достаточно много участвует в оборонительных действиях. Мне сегодняшняя игра Глушакова нравится. Хорошо, что в «Химках» он не ввязался в разбор отношений, весь негатив вокруг сошёл на нет, и потом он тихо расстался с этим клубом. Теперь всё зависит от того, убедит ли Глушаков в своей состоятельности Горлова и руководителей «Пари НН». Мне и хотелось бы, и я вижу, что контракт между ним и нижегородским клубом должен быть подписан.