Лучшие южноамериканцы в истории «Спартака»

Московский «Спартак» начал свою трансферную кампанию с приобретения парагвайского защитника. 22-летний игрок из «Серро Портеньо» впервые переехал за пределы своей страны. В истории «Спартака» уже были соотечественники Дуарте.не стали легендами клуба, но внесли свой вклад в победы «красно-белых». О самых лучших игроках из Южной Америки вспомним в этой статье.

Первый пошёл

Робсон появился в московском «Спартаке» в 1997 году и сразу же вызвал восторг болельщиков. Особой результативностью бразилец не отличался, раскрыв свои бомбардирские качества лишь в двух последних сезонах (из пяти) своей игры за «Спартак», но до гроссмейстерской отметки в 15 мячей так и не добрался. Поклонники «красно-белых» всё равно относились к пятикратному чемпиону России с любовью, ласково называя его «Максимка» в честь героя известного советского кинофильма. Робсон провёл за «Спартак» 148 матчей (рекорд среди бразильцев) и забил 41 гол (второй результат). Свою карьеру бразилец завершил в 2007 году в Китае, а сегодня держит мясную лавку в пригороде Сан-Паулу.

Бразильцы

Конечно же, именно бразильцы составили самую значимую когорту южноамериканцев в «Спартаке». На сегодняшний день за «красно-белых» сыграло 25 соотечественников Неймара, Роналдо иРивалдо. Вторым после Робсона по количеству проведённых матчей за «Спартак» среди бразильцев является Рафаэль Кариока. Он провёл в стане «красно-белых» шесть лет, немного не дотянув до чемпионства. Кариока стал самым неоднозначным южноамериканцем в «Спартаке», а фраза «Кариока дуойка» до сих пор является хитом мемов. Сегодня 33-летний игрок защищает цвета мексиканского «Тигрес» и не думает о завершении карьеры.

Настоящую же любовь болельщиков заслужили Веллитон и Алекс. Последний даже провёл четыре матча за сборную Бразилии, куда вызывался в том числе из московского клуба. А уж в «Спартаке» его практически боготворили, неслучайно Алекс носил капитанскую повязку «красно-белых». Штрафные в его исполнении и гол «черпаком» до сих пор в памяти и сердце фанатов клуба. В отличие от 40-летнего Алекса, свою карьеру продолжает 36-летний Веллитон. За шесть сезонов, проведённых в «Спартаке», форвард трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России и дважды становился лучшим бомбардиром клуба. Вероятно, текущий сезон в составе «Гремио Новуризонтино» станет для Веллитона последним.

Аргентинцы

Восемь аргентинцев выступали за «Спартак». В три раза меньше, нежели представителей Бразилии, но свой вклад в победы клуба они также внесли. Среди аргентинцев наибольшее количество матчей за «Спартак» провёл Клементе Родригес. Олимпийский чемпион игр 2004 года приезжал в стан «красно-белых» в статусе двукратного чемпиона Аргентины (впоследствии он ещё раз выиграет национальный чемпионат). В Москве Родригес регулярно становился вторым: трижды выигрывал серебряные медали, выходил в финал Кубка и Суперкубка России. Однако Клементе удалось провести за «Спартак» 93 матча и вписать своё имя в историю клуба. Сегодня 41-летний Родригес завершает карьеру в скромном «Депортиво Мерло».

Лучшим бомбардиром среди аргентинцев в «Спартаке» стал Эсекьель Понсе, забивший 25 мячей в 73 проведённых играх. Вполне вероятно, что у Понсе всё ещё впереди. В свои 25 «Танк» неплохо смотрится в «Эльче», который выкупил форварда у «красно-белых» и подписал с ним контракт до 2026 года.

В составе «Спартака» выступали 25 бразильцев, 8 аргентинцев, два парагвайца, один уругваец. Но свой яркий вклад оставить удалось далеко не каждому. Однако лучших южноамериканцев фанаты и поклонники «красно-белых» до сих пор вспоминают с особой теплотой.

Константин Лицин