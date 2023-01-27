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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко: «Промес получил необходимые нагрузки»

27 Января 2023 • 00:02 Комментировать

Известный словацкий футболист Мартин Якубко, выступавший за многие российские клубы, в том числе московское «Динамо» и раменский «Сатурн», прокомментировал отсутствие Куинси Промеса на сборах столичного «Спартака».

По словам специалиста, в этом, на самом деле, нет никакой большой проблемы, ведь состав кардинально не поменялся по сравнению с тем, что был в первой половине сезона.

«Больше чем уверен, что Абаскаль договорился с тренером молодёжки, чтобы Промес получил необходимые нагрузки», - приводит слова Якубко «РБ Спорт».

«Спартак» в данный момент является второй командой чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мартин Якубко Куинси Промес Гильермо Абаскаль
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