Якубко: «Промес получил необходимые нагрузки»

Известный словацкий футболист Мартин Якубко, выступавший за многие российские клубы, в том числе московское «Динамо» и раменский «Сатурн», прокомментировал отсутствие Куинси Промеса на сборах столичного «Спартака».

По словам специалиста, в этом, на самом деле, нет никакой большой проблемы, ведь состав кардинально не поменялся по сравнению с тем, что был в первой половине сезона.

«Больше чем уверен, что Абаскаль договорился с тренером молодёжки, чтобы Промес получил необходимые нагрузки», - приводит слова Якубко «РБ Спорт».

«Спартак» в данный момент является второй командой чемпионата России.