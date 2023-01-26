Газизов – о Федуне: «Компромисс там один: «Пошёл на три буквы»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о взаимоотношениях с бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

До судебного процесса, признался Газизов, был осуществлён поиск компромиссного решения с Федуном.

«Искал. Но компромисс там один: «Пошёл на три буквы». Согласен я с этим? Нет», - приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Вне вышеуказанных деятелей «Спартак», по мнению некоторых экспертов, преобразился. В данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и являются главными преследователями «Зенита» из Санкт-Петербурга.