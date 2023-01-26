Мантуан: «Больше всего со мной общался на первых порах Малком»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своём первоначальном времени, которое он проводил в команде с берегов Невы.

«Могу сказать, что больше всего со мной общался на первых порах Малком. Наверное, потому что он один из тех бразильцев, кто уже давно в Петербурге, и прекрасно знает, как здесь всё устроено», - цитирует Мантуана «Матч ТВ».

В первую очередь Малком давал Мантуану советы именно в плане спорта. По словам бразильца, хоть Малком и был первым главным для него человеком в «Зените», за помощью он мог обратиться к любому человеку, помочь был готов каждый «сине-бело-голубой».