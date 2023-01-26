Голенков: «Пихач от Карпина ― самый страшный штраф, если в красной зоне оказываешься, то «уничтожает»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился информацией о том, как главный тренер команды Валерий Карпин следит за лишним весом игроков.

«Почувствовал, как Карпин следит за весом в «Ростове». Жировую измеряем часто. Есть ли штрафы? Пихач от Георгичевича ― самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то «уничтожает», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

По мнению форварда, в других российских клубах не уделяют такого внимания питанию и весу, в этом преимущество «Ростова». Голенков отметил, что у многих в команде есть личный диетолог, но ему повезло, ведь у него нет тяги к сладкому.

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал один ассист.