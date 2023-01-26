«Бешикташ» сделал официальное предложение «Зениту» по Барриосу

Турецкий гранд из Стамбула «Бешикташ» сделал петербургскому «Зениту» официальное предложение по трансферу опорного полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом пишет турецкий портал Vole, подробности предложения пока не сообщаются.

Контракт 29-летнего колумбийца с «сине-бело-голубыми» действует до середины 2026 года. В текущем сезоне Барриос провёл 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличился голом и двумя ассистами. Многие эксперты уже не первый год признают Барриоса одним из лучших в России на своей позиции.

Напомним, ранее «Бешикташ» пытался приобрести у «Локомотива» лидера клуба и коллегу Барриоса по амплуа Дмитрия Баринова, однако переговоры по трансферу российского опорника провалились и трансфер сорвался.