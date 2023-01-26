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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бешикташ» сделал официальное предложение «Зениту» по Барриосу

26 Января 2023 • 21:39 Комментировать

Турецкий гранд из Стамбула «Бешикташ» сделал петербургскому «Зениту» официальное предложение по трансферу опорного полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом пишет турецкий портал Vole, подробности предложения пока не сообщаются.

Контракт 29-летнего колумбийца с «сине-бело-голубыми» действует до середины 2026 года. В текущем сезоне Барриос провёл 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличился голом и двумя ассистами. Многие эксперты уже не первый год признают Барриоса одним из лучших в России на своей позиции.

Напомним, ранее «Бешикташ» пытался приобрести у «Локомотива» лидера клуба и коллегу Барриоса по амплуа Дмитрия Баринова, однако переговоры по трансферу российского опорника провалились и трансфер сорвался.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Вильмар Барриос Трансферы футбола - зима 2023
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