Гогличидзе: «Помазун сильнее, чем Максименко»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе оценил уровень голкипера команды Ильи Помазуна.

«Кто сильнее: Максименко или Помазун? Я играю в «Урале», так что, конечно, Илья. Помазун станет новым Акинфеевым? Акинфеев — легенда. Но почему бы Илье со временем его не заменить? Все возможно», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Напомним, 26-летний Помазун выступает за «Урал» на правах аренды, его контракт принадлежит ЦСКА. В текущем сезоне голкипер провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 31 гол и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трудовой договор вратаря с «армейцами» рассчитан до 2027 года.