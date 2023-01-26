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В «Локомотиве» прокомментировали возможный переход Раконьяца в «Црвену Звезду»

26 Января 2023 • 21:22 Комментировать

Пресс-атташе «Локомотива» Артём Загумённов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Марко Раконьяца в «Црвену Звезду».

«Поступало ли предложение по Раконьяцу? От вас первый раз слышу и от европейских медиа», — приводит слова Загумённова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сербский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста у «Локомотива» с опцией выкупа. При этом отмечалось, что «Црвена» не готова взять на себя всю зарплату Раконьяца во время аренды.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Раконьяца в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Марко Раконьяц Артём Загумённов
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