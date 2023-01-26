Кавазашвили не верит в переход Дзюбы в «Пари НН»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход форварда Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Не думаю, что Дзюба пойдет в «Пари НН». Столько команд уже было названо за последний месяц… Куда уже только не переходил. Это все сплошные сказки!» — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Эксперт признался, что ему абсолютно неважно, где продолжит карьеру Дзюба, который уже второй год не может найти себе место.

Напомним, 34-летний нападающий является свободным агентом с ноября 2022 года. Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и забил один мяч.