Сторожук: «Краснодар» был моим родным домом, он многое мне дал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук ответил на вопрос, как он расстался с «Краснодаром».

«Этот клуб был моим родным домом, он очень многое дал мне в профессиональном смысле, так что по отношению к «Краснодару» у меня только теплые слова и чувства», — заявил Сторожук «Матч ТВ».

Специалист отметил, что когда работал в стане «быков», то всегда обсуждал с руководством все честно и открыто, с владельцем Сергеем Галицким советовался по любому вопросу, даже по поводу своего будущего.

Напомним, текущей зимой 41-летний тренер покинул «Краснодар» и стал новым наставником «Арсенала».

После 20 туров туляки идут на шестом месте в Первой лиге, набрав 32 очка.