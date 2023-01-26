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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Опыт Глушакова должен помочь «Пари НН» сохранить прописку в РПЛ»

26 Января 2023 • 20:47 Комментировать

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Думаю, для Глушакова это хороший расклад. Клуб Премьер-лиги, он переходит в команду, которая находится в лучшем положении, чем «Химки». Его опыт должен помочь нижегородцам сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Кирьякова «КП Спорт».

По мнению специалиста, если учитывать нынешний уровень нашего чемпионата, то 35-летний Глушаков может провести еще несколько хороших сезонов, но для этого нужно держать себя в форме.

Напомним, ранее хавбек покинул «Химки» и отправился на сборы вместе с «Пари НН». Контракт с нижегородским клубом пока не подписан.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Кирьяков Денис Глушаков Ленинградец Пари НН
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