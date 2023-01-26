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«Црвена Звезда» хочет арендовать Раконьяца у «Локомотива»

26 Января 2023 • 20:37 Комментировать

Форвард «Локомотива» Марко Раконьяц может перебраться в «Црвену Звезду».

Как сообщает Mozzart Sport, сербская команда планирует взять в аренду 22-летнего нападающего «железнодорожников». Источник отмечает, что в соглашение может быть включена опция выкупа игрока. При этом «Црвена Звезда» во время аренды Раконьяца готова взять на себя лишь часть заработной платы форварда.

В сезоне-2022/23 черногорец принял участие в 15 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Раконьяца с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Марко Раконьяц Трансферы футбола - зима 2023
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