«Црвена Звезда» хочет арендовать Раконьяца у «Локомотива»

Форвард «Локомотива» Марко Раконьяц может перебраться в «Црвену Звезду».

Как сообщает Mozzart Sport, сербская команда планирует взять в аренду 22-летнего нападающего «железнодорожников». Источник отмечает, что в соглашение может быть включена опция выкупа игрока. При этом «Црвена Звезда» во время аренды Раконьяца готова взять на себя лишь часть заработной платы форварда.

В сезоне-2022/23 черногорец принял участие в 15 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Раконьяца с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 1,2 миллиона евро.