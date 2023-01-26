Агент — о возможном уходе Ненахова из «Локомотива»: «Это глупости, он очень серьёзно готовится к сезону»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова, высказался о возможном уходе игрока из столичного клуба.

«Это глупости, тут даже комментировать ничего не хочется. У Максима контракт с «Локомотивом» и, более того, он много работает, и очень серьезно готовится к сезону, чтобы помочь команде», — цитирует Клюева Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Ненахова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.