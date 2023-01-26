​Агент Малкома прокомментировал слухи о «ПСЖ»

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник Малком в обозримом будущем может перебраться из «Зенита» в «ПСЖ». Комментарий на этот счёт дал агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с 25-летним бразильским футболистом.

«Новости о том, что Малком может перейти в «ПСЖ», - фейк. Я ничего не предлагал», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Малком выступает с августа 2019 года. С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 98 матчей, в которых забил 31 гол.

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Малкома в 24 миллиона евро.