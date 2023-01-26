Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес стамбульского «Бешикташа» к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову. В последнее время идут сообщения, что клубы не могут договориться по цене трансфера.

- Чуть ли не единственные клубы, которые в нынешней ситуации могут пригласить российских футболистов, – это китайские, арабские и турецкие. Среди них наиболее заманчиво выглядят турецкие, которые участвуют в Лиге чемпионов и в других еврокубках. Да, тот же «Бешикташ» в последнее время выступает не совсем удачно, но всё равно это команда с именем, команда с историей, неоднократно становившаяся чемпионом Турции. Если Баринов или другой российский футболист хочет играть в европейском чемпионате, он должен цепляться за такие предложения и делать всё для того, чтобы такой трансфер состоялся.