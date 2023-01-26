Агент — о возможном возвращении Комличенко в Европу: «Он полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона с «Ростовом»

Александр Клюев, агент форварда «Ростова» Николая Комличенко, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Европу.

«Сейчас не очень уместно комментировать и называть команды, с которыми мы когда-то вели переговоры, потому что сейчас он футболист «Ростова» и полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона», — приводит слова Клюева Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач. Контракт Комличенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.