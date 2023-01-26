Агент рассказал, ищет ли он новый клуб Сутормину

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос о том, готов ли игрок вести борьбу за место в стартовом составе.

«Алексей всегда готов бороться за места в стартовом составе, что он и продолжает делать сейчас. Мы не ищем Алексею новый клуб», — приводит слова Клюева Metaratings.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.