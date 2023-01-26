Бушманов: «Спартак» даёт шанс молодым, это не может не радовать

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о доверии наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля к молодым игрокам.

«Мне приятно видеть, что «Спартак» сейчас доверят молодым игрокам. Видно, что и сам Абаскаль в этом заинтересован. На сборах всегда бывает много молодых ребят. Кто-то пользуется своим шансом, и затем мы видим их в основном составе», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что его радует тот факт, как «Спартак» изменил стратегию и дает шансы молодым футболистам.

После 17 туров столичный клуб идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.