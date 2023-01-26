Один из футболистов «Зенита» в обозримом будущем может пойти на повышение. Как стало известно Relevo, «ПСЖ» были предложены услуги атакующего полузащитника Малкома.

В своей карьере Малком уже выступал за топ-клуб – в 2018-2019 годах бразилец представлял «Барселону». Именно из каталонского клуба Малком перебрался в «Зенит» за 40 миллионов евро.

В конце зимы Малкому исполнится 26 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского футболиста в 24 миллиона евро.

Стоит сказать, что при переходе в «ПСЖ» Малкому будет непросто себя проявить, ведь в составе французского гранда хватает игроков топ-уровня.