Каррера назвал два самых популярных противостояния в России

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, какие матчи он считает самыми популярными в РПЛ.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Тренер отметил, что нет смысла спорить о том, какой клуб является самым популярным в стране, все знают — это «Спартак».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» идет на второй строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на шесть баллов.