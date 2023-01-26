Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера назвал два самых популярных противостояния в России

26 Января 2023 • 18:48 Комментировать

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, какие матчи он считает самыми популярными в РПЛ.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Тренер отметил, что нет смысла спорить о том, какой клуб является самым популярным в стране, все знают — это «Спартак».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» идет на второй строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на шесть баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
19:12 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» даёт шанс молодым, это не может не радовать
19:11 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» разгромил лидера чемпионата Черногории
19:02 · Россия. Премьер-лига
Норманн вернулся в общую группу «Динамо»
18:52 · Россия. Премьер-лига
​Россия – Казахстан – одно из самых популярных направлений трансферов в 2022 году
18:48 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал два самых популярных противостояния в России
18:44 · Россия. Премьер-лига
Клубы Лиги 1 заработали больше всех на трансферах в 2022 году – отчёт ФИФА
18:42 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался об интересе к Карпукасу со стороны французского клуба
18:31 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Промес сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Кокорин уже закончился как футболист, он играет в чемпионате Кипра»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Фольмер спустя полгода вернулся из «Ахмата» в «Ростов»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Обухова: «Мы надеемся, что он будет основным игроком «Оренбурга»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Ловчев считает, что отсутствие Промеса на сборах не скажется на его форме
17:22 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартак» достаточно укомплектован, чтобы хорошо закончить сезон
17:09 · Россия. Первая лига
Газизов прокомментировал возможный трансфер Голубева в «Рубин»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Ненахова из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем