Клубы Лиги 1 заработали больше всех на трансферах в 2022 году – отчёт ФИФА

ФИФА опубликовала подробный отчёт о трансферах в мировом футболе в 2022 календарном году. Важно отметить, что речь идёт именно о международных трансферах, ведь ФИФА не контролирует сделки внутри стран.

На первом месте по заработку на трансферах оказалась французская Лига 1, представители которой заработали 740,3 миллиона евро. Дальше идёт немецкая Бундеслига (639,2 млн евро), итальянская Серия А (617,8 млн евро), английская Премьер-лига (600,5 млн евро) и португальская Примейра (579,7 млн евро).

Как мы уже рассказывали, РПЛ заняла 10-е место по затратам. А вот по заработку РПЛ только на 21-й позиции – 57,4 миллиона евро.