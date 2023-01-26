​РПЛ – в десятке мировых лиг по тратам на трансферы в 2022 году

В четверг ФИФА опубликовала ежегодный отчёт о трансферах. Российская премьер-лига вошла в топ-10 мировых лиг по затратам на трансферы в 2022 календарном году. Клубы РПЛ потратили 143,1 миллиона евро. Это десятый показатель.

На первом месте по затратам ожидаемо оказалась АПЛ – 2,199 миллиарда евро. Вторая Серия А серьёзно отстаёт – затраты клубов составили 673,3 миллиона евро. Дальше идут испанская Ла Лига (592,3 млн евро), французская Лига 1 (545,3 млн евро), немецкая Бундеслига (537,6 млн евро), нидерландская Эредивизие (198,1 млн евро), бельгийская Про-лига (194,2 млн евро), американская МЛС (181,5 млн евро) и португальская Примейра (174,6 млн евро).

Важно отметить, что речь идёт о международных трансферах. Трансферы внутри стран ФИФА не контролирует.