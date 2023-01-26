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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Промес сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме»

26 Января 2023 • 18:31 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался об отсутствии на сборах нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

«Пропуск сборов не повлияет. Не тренируясь с командой, Промес все равно сможет показать высокий уровень игры. Он сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме», — приводит слова Баженова «Спорт День за Днем».

По мнению функционера, эта история никак не должна повлиять на Промеса, потому что он является профессионалом.

В текущем сезоне на счету 31-летнего нидерландца 17 забитых мячей и семь результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Куинси Промес
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