Баженов: «Промес сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался об отсутствии на сборах нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

«Пропуск сборов не повлияет. Не тренируясь с командой, Промес все равно сможет показать высокий уровень игры. Он сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме», — приводит слова Баженова «Спорт День за Днем».

По мнению функционера, эта история никак не должна повлиять на Промеса, потому что он является профессионалом.

В текущем сезоне на счету 31-летнего нидерландца 17 забитых мячей и семь результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.