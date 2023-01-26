Гладилин: «Кокорин уже закончился как футболист, он играет в чемпионате Кипра»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине. Ранее 31-летний форвард в интервью сравнил себя по стилю игры с бразильцем Роналдо.

«Это просто смешно. Кокорин уже закончился как футболист, он играет в чемпионате Кипра. Я видел его недавние голы — один с пенальти, а второй после нелепейшей ошибки вратаря», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, мы вспоминаем про Кокорина лишь из-за хорошей работы его представителей, ведь в Кипр приезжают для отдыха и получения денег, там даже не любят тренироваться.

В сезоне-2022/23 Кокорин забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи в 15 матчах чемпионата Кипра.