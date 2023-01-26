Агент Обухова: «Мы надеемся, что он будет основным игроком «Оренбурга»

Сергей Пушкин, агент форварда «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о текущем состоянии своего клиента.

«У Обухова все нормально, тренируется, в рабочем процессе. Будет ли он основным игроком? Я надеюсь, он надеется. Но конкуренция есть в любом случае, ее никто не отменял», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Напомним, 30-летний нападающий совсем недавно отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая длилась с 2021 года.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.