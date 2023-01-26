Ловчев считает, что отсутствие Промеса на сборах не скажется на его форме

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отсутствие нападающего «красно-белых» Куинси Промеса на сборах команды.

«Отсутствие Промеса не скажется на его форме критически. Куинси умеет играть в футбол. Он уже везде доказывал, что он хороший футболист. Может придется немного привыкнуть, но это не страшно», — приводит слова Ловчева Sport24.

Эксперт считает, что «Спартак» правильно сделал, не став отстранять Промеса, ведь мы видим информацию только по заголовкам, но не знаем всю ситуацию.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, забил 17 мячей и сделал 7 ассистов.