Ледяхов: «Спартак» достаточно укомплектован, чтобы хорошо закончить сезон

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о переходе защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в стан «красно-белых». По мнению эксперта, на данный момент состав «Спартака» хорошо укомплектован.

«Спартак» закрыл две своих проблемных позиции, подписав Тавареша и Дуарте. Думаю, что можно было бы опорника посмотреть, но, наверное, главный тренер уверен в тех игроках, которые у него есть», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Ледяхов признался, что удивлен переезду Тавареша из Европы в «Спартак», ведь наши клубы не играют в европейских турнирах, возможно, сыграли роль финансы.

После 17 туров «красно-белые» занимают второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.