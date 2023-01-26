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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Желаю Сперцяну перейти в зарубежный клуб через год, а сейчас про него сочиняют байки» эксклюзив

26 Января 2023 • 18:00 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 22-летнему нападающему «Краснодара» Эдуарду Сперцяну от ПСВ, «Лацио» и «Вильярреала».

- Я считаю Сперцяна футболистом действительно хорошего уровня. Но то, что сейчас пишут про него журналисты, – это очередные байки, сочинённые ими самими или опубликованные с подачи агентов. На сегодняшний день, как я уже говорил, никто никуда в Европу из наших футболистов, к сожалению, не перейдёт. Потому что нынешние условия не позволяют это сделать – именно политические условия.

Сперцяну в этом плане поможет армянский паспорт? Там дураков тоже нету. Вчера он был россиянином, а потом принял армянское гражданство. Я даю пять процентов, что Сперцян этой зимой перейдёт в европейский клуб. При этом ни о каком большом клубе речь, скорее всего, не идёт и не шла.

Это как писали про Баринова и «Бешикташ», что сегодня богатейший клуб Турции, который финансируется весьма состоятельными людьми, предлагает ему сумасшедшие деньги, контракт какой-то. И что? Оказывается, руководство «Бешикташа» вообще обиделось, что такую неправду печатают в наших СМИ.

Не знаю, когда эти люди успокоятся и перестанут мешать нашим футболистам. Пишут околесицу, ссылаясь на некие источники, а на следующий день сами же себя опровергают. Они действительно мешают игрокам всеми этими байками, придумками, ложью. Задирают цену вопроса, выставляют Сперцяна суперфутболистом. И Мудрик у них оказывается намного слабее Захаряна. Такая чушь. Те, кто распространяют это, должны хоть немножко соображать головой, что они мешают нашим футболистам уходить в зарубежные клубы, когда у них есть такая возможность.

Куда мог бы перейти Сперцян, исходя из своего уровня? В Нидерланды – может быть. Но я не считаю, что там чемпионат супер. «Вильярреал»? У него есть достаточно сильные футболисты в этой позиции, и зачем этому клубу, не имеющему больших финансовых возможностей, покупать сейчас ещё и Сперцяна? Для чего? Чтобы он сидел там на скамейке? Или чтобы отдать его в аренду? В этом нет никакого смысла. Если рассуждать логически, понятно, что это утка.

Я желаю Сперцяну, чтобы он со временем, где-то годик ещё поиграв здесь, набравшись хорошего мастерства и опыта, перешёл в заграничный клуб. Он хороший футболист и воспитанник нашего, а не армянского футбола. Да, ему сделали паспорт Армении, но он полностью воспитанник академии Галицкого.

На сегодняшний день у нас в Европе, по большому счёту, выступают только два российских футболиста – Головин и Алексей Миранчук. Раньше было три – с Черышевым. Не надо включать сюда всех с русскими фамилиями. Кокорин играет на Кипре – там, наверное, и закончит.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Эдуард Сперцян
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