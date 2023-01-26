Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил своё мнение насчёт возможного перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов (была информация про интерес к нему со стороны ПСВ, «Фейеноорда», «Фиорентины», «Лацио» и «Вильярреала»).

- По моему мнению, Сперцян останется в «Краснодаре» как минимум до конца сезона. Европейские клубы обычно не допускают большие траты в зимнее трансферное окно. К тому же, в «Краснодар» пришёл новый тренер, и нужно решать задачи, поставленные руководством, а для этого необходима качественная обойма игроков. Интерес клубов из Европы – это, конечно же, очень хорошо, но, опять-таки, я отталкиваюсь от того, что футболистам, особенно молодым, стоит переходить в зарубежные клубы только в том случае, если они уверены, что будут иметь там игровую практику. Понятно, что гарантий заранее никто не даст, но должна быть хотя бы заинтересованность тренера европейской команды в том или ином футболисте.