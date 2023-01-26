Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко, также тренировавший в прошлом краснодарскую «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил информацию об интересе к 22-летнему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны ряда клубов из Нидерландов, Италии и Испании.

- Я думаю, это объективная ситуация, не надуманная. Меня удивляла информация об интересе к Захаряну со стороны «Челси». Английские клубы, прежде чем выкладывать большие деньги, обращают много внимания на различные компоненты – не только на талантливость игрока, но и на его физический потенциал, на его нынешнюю форму. По Сперцяну я бы сказал, что он больше подходит для клубов из континентальной Европы, и это станет для него трамплином в плане дальнейшего роста. Я думаю, его отъезд за границу, в общем-то, не за горами. Он действительно индивидуально сильный и независимый игрок, умеющий брать инициативу на себя. Его не нужно встраивать в схему, он сам лидер розыгрышей атак «Краснодара», он участвует во многих комбинациях. Человек постоянно на мяче и понимает, что ему делать на поле. Сперцян прогрессирует от месяца к месяцу – видно, что за последнее время он прибавил, заматерел. Ещё его плюс заключается в выступлениях за сборную Армении – это отметает определённые вещи, связанные с российским гражданством. Я думаю, переход Сперцяна в один из европейских клубов – это вопрос времени, цены и работы агентов.