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Щербаченко: «Думаю, отъезд Сперцяна в Европу не за горами» эксклюзив

26 Января 2023 • 15:47 Комментировать

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко, также тренировавший в прошлом краснодарскую «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил информацию об интересе к 22-летнему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны ряда клубов из Нидерландов, Италии и Испании.

- Я думаю, это объективная ситуация, не надуманная. Меня удивляла информация об интересе к Захаряну со стороны «Челси». Английские клубы, прежде чем выкладывать большие деньги, обращают много внимания на различные компоненты – не только на талантливость игрока, но и на его физический потенциал, на его нынешнюю форму. По Сперцяну я бы сказал, что он больше подходит для клубов из континентальной Европы, и это станет для него трамплином в плане дальнейшего роста. Я думаю, его отъезд за границу, в общем-то, не за горами. Он действительно индивидуально сильный и независимый игрок, умеющий брать инициативу на себя. Его не нужно встраивать в схему, он сам лидер розыгрышей атак «Краснодара», он участвует во многих комбинациях. Человек постоянно на мяче и понимает, что ему делать на поле. Сперцян прогрессирует от месяца к месяцу – видно, что за последнее время он прибавил, заматерел. Ещё его плюс заключается в выступлениях за сборную Армении – это отметает определённые вещи, связанные с российским гражданством. Я думаю, переход Сперцяна в один из европейских клубов – это вопрос времени, цены и работы агентов.

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