Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в зимнее трансферное окно.

«Фиорентина» не планирует приглашать Сперцяна зимой, это абсолютно точно. О большем сейчас говорить нет смысла», – заявил спортивный директор клуба.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне отметился в Российской премьер-лиге 9 голами и 5 результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Вильярреала».