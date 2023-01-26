Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивные директор «Фиорентины» Праде: «Мы не планируем приглашать Сперцяна зимой» эксклюзив

26 Января 2023 • 14:55 Комментировать (1)
Лацио
...
Фиорентина
29.01 20:00

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в зимнее трансферное окно.

«Фиорентина» не планирует приглашать Сперцяна зимой, это абсолютно точно. О большем сейчас говорить нет смысла», – заявил спортивный директор клуба.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне отметился в Российской премьер-лиге 9 голами и 5 результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Вильярреала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Краснодар Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sеrpjkеr
26 Января 2023 в 15:37
Пpoгнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
15:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько Дзюба заработает в «Пари НН» 1
15:40 · Россия. Премьер-лига
В «Сампдории» прокомментировали информацию об интересе к игроку «Спартака» Николсону
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» хочет избавиться от Ненахова
15:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Хамулича: «Крылья Советов» действительно интересовались Саидом» эксклюзив
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Рейнджерс» высказались о возможном трансфере Дзюбы
14:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал, что помешает «Спартаку» выиграть чемпионство 1
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дзюбе есть что доказывать, он точно поможет «Пари НН»
13:31 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендует игрока «Ростова»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Чихрадзе: «Яшин пожал мне руку и сказал, что нужно очень долго и упорно трудиться, чтобы чего-то достичь»
13:17 · Россия. Премьер-лига
В «Айнтрахте» отреагировали на информацию о возможном переходе Борре в «Локомотив»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Дзюба сможет помочь «Пари НН»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Изидор может перейти в «Лион»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Глушаков и Дзюба – это усиление для «Пари НН»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что Дзюба поможет «Пари НН»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о преследовании «Зенита» «Спартаком»: «Думаю, что да, отрыв увеличится»
Все новости
Рекомендуем