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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни: «Дзюба сможет помочь «Пари НН»

26 Января 2023 • 12:25 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни высказал мнение о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Конечно, для Артёма возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в «Пари НН»? Он сможет помочь команде хорошо выступать в чемпионате России», — приводит слова Данни издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба находится в поиске команды с ноября 2022 года. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Мигель Данни Артём Дзюба Пари НН
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