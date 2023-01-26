Данни: «Дзюба сможет помочь «Пари НН»

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни высказал мнение о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Конечно, для Артёма возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в «Пари НН»? Он сможет помочь команде хорошо выступать в чемпионате России», — приводит слова Данни издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба находится в поиске команды с ноября 2022 года. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 туров.