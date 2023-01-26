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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин – после встречи РФС с УЕФА: «РФС борется за российский футбол и будет отстаивать его всегда и везде» эксклюзив

26 Января 2023 • 18:05 Комментировать (2)

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что Российский футбольный союз всегда будет бороться за футбол в стране.

«Верю ли я в возвращение России на мировую арену? Нужно ждать официальной встречи РФС и УЕФА. Все хотят найти выход из этой ситуации. Для футбольного поколения будет потеряно очень много.

Я могу сказать, что РФС борется за российский футбол и будет отстаивать его всегда и везде», — сказал Булыкин.

Ранее состоялась встреча представителей РФС и УЕФА. После этого на официальном сайте российской организации появилось сообщение о совместной координации работы по возвращению России на международную арену.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин РФС УЕФА РПЛ
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Комментарии (2)
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TAVRIA
26 Января 2023 в 18:31
Что-то не видно этой борьбы когда смотришь во что РФС превратило крымский футбол.Надо понимать это ждет и вновь пиобретенные территории )))
ингерман
26 Января 2023 в 18:19
ай тутц вспаминаеца.. из фильма..
идет чудак по деревне а на воротах табло.. асторожна - злая сабака..
заглянул за калицку а там йоркшир сидить и тявкаец виляя хвостиком.. А-ха-ха-ха! )))
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