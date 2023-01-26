Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что Российский футбольный союз всегда будет бороться за футбол в стране.

«Верю ли я в возвращение России на мировую арену? Нужно ждать официальной встречи РФС и УЕФА. Все хотят найти выход из этой ситуации. Для футбольного поколения будет потеряно очень много.

Я могу сказать, что РФС борется за российский футбол и будет отстаивать его всегда и везде», — сказал Булыкин.

Ранее состоялась встреча представителей РФС и УЕФА. После этого на официальном сайте российской организации появилось сообщение о совместной координации работы по возвращению России на международную арену.