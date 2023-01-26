Силкин считает, что Дзюба поможет «Пари НН»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Это отличный трансфер, он поможет команде. Не думаю, что возникнут проблемы с ним там. Такие игроки, как Дзюба, нужны каждому клубу. Главное, чтобы он все свои качества сохранил и приносил пользу команде», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, опыт и мастерство Дзюбы помогут молодым игрокам нижегородского клуба.

Напомним, 34-летний форвард находится в поиске новой команды с ноября 2022 года после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков.