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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов – о преследовании «Зенита» «Спартаком»: «Думаю, что да, отрыв увеличится»

26 Января 2023 • 12:08 Комментировать

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал борьбу за первое место Российской премьер-лиги.

«Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому - оторвётся ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да, отрыв увеличится», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В данный момент «красно-белые» считаются главными конкурентами «сине-бело-голубых» в вопросе борьбы за золотые медали чемпионата России.

Немного позади «Спартака», отставая на один балл, находится «Ростов». В пятёрку лучших также входят московские клубы «Динамо» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Чемпионат России
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