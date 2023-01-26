Радимов рассказал про связь Fan ID и пива

Бывший полузащитник испанской «Сарагосы» Владислав Радимов высказал своё мнение об электронном документе, необходимом для доступа на футбольные стадионы во время матчей.

Специалист признался, что будет оформлять себе Fan ID, однако при этом задался одним из животрепещущих вопросов.

«Пока идёт эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Я думаю, наше общество вполне на это созрело», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По словам бывшего футболиста, прошли те времена, когда можно было пронести на стадион крепкие алкогольные напитки и употребить их после выпитой кружки пива.