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Денис Попов: «Сперцяну надо уезжать в Европу сейчас, а то завтра не позовут»

26 Января 2023 • 11:30 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе ряда европейских клубов (в частности, ПСВ и «Лацио») к 22-летнему атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

- Пока об этом только пишут. Более предметно можно спросить у самого «Краснодара». Если и правда есть хорошее предложение, Сперцяну надо ехать в европейский клуб и пробовать там. Пока не попробуешь, не узнаешь. Он уже неплохо поиграл в России, проявил себя. Молодой перспективный парень. Другое дело, отпустит ли его «Краснодар». Потому что они рассчитывают на него в дальнейшем. Это большой вопрос. Думаю, что так.

- Не нужно ли Сперцяну побольше, как говорится, окрепнуть?

- Да нет, ну почему? Если есть предложение и есть возможность, надо ехать сегодня и сейчас. Потому что завтра может всё поменяться. Можно и травму получить, и предложение не получить. Всё может быть. Это футбол, спорт. Если есть желание и есть возможность, почему нет? Надо пробовать.
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