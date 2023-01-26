Карраскаль: «Для меня ЦСКА означает многое»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился своим отношением к «красно-синему» клубу.

Спортсмен признался в том, что у него есть большое желание как можно дольше продолжать выступать в Российской премьер-лиге именно за «армейцев», хотя окончательное решение, конечно, будет принято руководством ЦСКА.

«Для меня ЦСКА означает многое... Это мой второй дом. Это моя семья. Здесь очень хорошие люди и есть все условия для работы, прогресса и роста», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Игрок также отметил энергию болельщиков «красно-синих». Как итог всех произнесённых слов, колумбиец сказал, что счастлив в клубе.