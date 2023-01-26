Карраскаль: «Если за мной придёт «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, в какой клуб готов уйти.

«Если предложение сделает большой клуб, то я его рассмотрю. Если за мной придёт «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу [Бабаеву], ха-ха!» - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Несмотря на вышесказанное, колумбиец заверил, что в данный момент всё его внимание сосредоточено на игре за «красно-синих», игрок сказал, что имеет желание выкладываться на максимум, ведь «упорная работа всегда вознаграждается».

Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА 18 февраля 2022, дебютировал в дерби со «Спартаком» (2:0) уже через восемь дней.